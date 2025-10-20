Estudiante de 12 años es hospitalizada tras agresión de compañeros; denunció bullying 15 días antes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado jornadas de prevención de la violencia en escuelas, un nuevo caso de bullying en una secundaria de la alcaldía Tláhuac mandó al hospital a una adolescente de 12 años; una semana después, la autoridad educativa envió personal especializado para atender el caso.

La agresión fue contra Nicole, una estudiante de 12 años, que fue herida con un arma punzocortante la tarde del pasado lunes 13 de octubre dentro de la Escuela Secundaria número 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la mencionada alcaldía.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor ya habría alertado a las autoridades del acoso que padecía, pero no ocurrió nada. La estudiante fue agredida dos veces, pero en la segunda ocasión, fue herida con lo que parecería un cutter, por lo que fue llevada al Hospital General de Tláhuac, donde permaneció algunos días. También le habrían robado su teléfono, dinero y credencial.

Familiares de Nicole señalaron como agresoras a varias compañeras y presuntamente a familiares de éstas.

Mandan a la UAMASI

Una semana después del ataque, este?lunes, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que, al conocer los hechos, “se actuó de manera inmediata conforme a los protocolos oficiales establecidos, privilegiando en todo momento el diálogo, la mediación y la atención a las estudiantes involucradas”.

En una tarjeta informativa, confirmó que la menor agredida ya fue dada de alta.

La Autoridad dependiente de la SEP agregó que “ha mostrado su disposición para mantener comunicación permanente con las familias de ambas alumnas y reitera su postura de seguir colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones que se realicen para esclarecer los hechos”.

Por lo pronto, anunció que, a partir de hoy, asistirá al plantel personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UAMASI), conformada por un equipo profesional integrado principalmente por abogadas y psicólogas —en su mayoría mujeres—, para atender estos casos con “sensibilidad, rigor y apego a la guía institucional más reciente para la atención de situaciones de violencia o vulneración de derechos”.

El pasado 24 de septiembre, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que “nadie tiene derecho a violentar a nadie, en ningún sentido”, durante el acto de Declaratoria de “Cero Tolerancia” a las Violencias Ejercidas en Contra de las Adolescentes y Jóvenes en los Planteles de la Educación Media Superior.

Meses antes, el 28 de febrero, al inicio de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, ciclo 2024-2025, el expresidente nacional de Morena pidió a los maestros de escuelas públicas del país “hacer conciencia” en sus alumnos sobre el daño que pueden provocar a sus compañeros al practicar el acoso escolar, físico o verbal, mejor conocido como “bullying”.

El llamado lo hizo en alusión al caso de Fátima, de 13 años, estudiante de la secundaria pública 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, presuntamente víctima de bullying, quien el 4 de febrero cayó de un segundo piso del plantel y se rompió la cadera y fue hospitalizada.