Brugada: No se tolerarÃ¡n acciones fuera de la ley en elecciÃ³n de la dirigencia del SUTGCDMX

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .-La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamÃ³ a que el proceso de elecciÃ³n de la dirigencia del Sindicato Ãšnico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico (SUTGCDMX) se realice dentro del marco legal y de manera pacÃ­fica, advirtiendo que su administraciÃ³n no tolerarÃ¡ acciones fuera de la ley.

Este martes 21 de octubre, en conferencia, la mandataria local indicÃ³ que la comunicaciÃ³n con los trabajadores y sus representantes se mantiene activa y que se garantizarÃ¡n los derechos laborales y el funcionamiento institucional en todos los centros de trabajo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, CÃ©sar Cravioto, informÃ³ que, tras vencer el periodo de la presidencia del sindicato, la dirigencia quedÃ³ acÃ©fala y que, ante la falta de acuerdos internos, el caso fue turnado al Tribunal Federal de ConciliaciÃ³n y Arbitraje (TFCA) y a la FederaciÃ³n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Actualmente, se analiza la integraciÃ³n de un directorio provisional que incluirÃ¡ a las dos fuerzas mayoritarias del sindicato y permitirÃ¡ mantener las funciones administrativas mientras se organiza una nueva elecciÃ³n o acuerdo interno.

Cravioto puntualizÃ³ que cualquier acto realizado el fin de semana pasado no tiene validez legal, en referencia a una elecciÃ³n por la presidencia del Sindicato, convocada por el lÃ­der de la secciÃ³n 1, limpia y transporte, Hugo Alonso.

El secretario de AdministraciÃ³n y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicÃ³ que se han sostenido reuniones con todos los grupos sindicales y que se han mantenido activos programas de mejora laboral, como la basificaciÃ³n de nÃ³mina 8, que hasta ahora ha beneficiado a mÃ¡s de 13 mil trabajadores, equivalente al 53% de la meta sexenal.

TambiÃ©n mencionÃ³ otros programas como Plaza por Plaza y esquemas de mejora de condiciones de trabajo.