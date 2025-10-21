Brugada reconoce a atletas olímpicos y anuncia reformas para promover el deporte

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabeza un acto de reconocimiento a atletas olímpicos en el exConvento de San Hipólito. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó un acto de reconocimiento a atletas olímpicos en el exConvento de San Hipólito y anunció una agenda de reformas legislativas para promover el deporte como herramienta de transformación social.

El contenido específico de dichas reformas no fue detallado durante el evento, pues la mandataria capitalina se limitó a decir: “Pronto vamos a dar a conocer algunas iniciativas con Daniel Aceves —presidente de Premios Nacionales Deportivos Mexicanos A.C. y medallista de plata en la lucha de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984— que es maravilloso. Vamos a impulsar reformas legislativas, y vamos a promover, vamos a seguir promoviendo el deporte”.

Entre los reconocimientos entregados, Laura Vaca, nadadora olímpica, y Madaí Pérez Carrillo, maratonista de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, otorgaron a Brugada Molina la medalla Premio Olímpicas, Olímpicos y Medallistas de México y una corona de olivos, en reconocimiento a su impulso a la paz, la unidad y la convivencia mediante el deporte.

En su intervención, la morenista resaltó la construcción de infraestructura deportiva en la ciudad —como albercas, pistas de atletismo y de hielo, gimnasios, canchas de squash y rings de box—, y reiteró que el deporte es un instrumento para la transformación social.

También recordó la participación histórica de Enriqueta Basilio, quien en 1968 encendió el pebetero del Estadio Olímpico, lo que la administración presentó como un símbolo de igualdad de género en el deporte.

El titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), Javier Peralta Pérez, destacó la disciplina y sacrificio de los atletas y subrayó la implementación de programas como Embajadores de la Paz a través del Deporte y la firma del Lienzo de la Paz Deportiva y el Decálogo del Juego Limpio y Sociedad Justa, que hasta la fecha han recabado más de 200 mil firmas en distintos eventos deportivos de la capital.