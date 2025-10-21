Detienen a hombre acusado de golpear a su pareja y provocarle quemaduras en 40% de su cuerpo

Una mujer es rescatada por policías, después de ser golpeada por de pareja, quien también le prendió fuego, provocándole quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, en la alcaldía Tláhuac. Foto: Capturas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado de agredir a su pareja y provocar un incendio dentro de su vivienda en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el informe oficial, una mujer de 42 años solicitó auxilio luego de recibir una llamada en la que le informaron que su hermana estaba siendo golpeada y que su agresor intentó drogarla con medicamentos controlados. Cuando llegó al domicilio, el hombre la amenazó con iniciar un incendio.

Elementos de la SSC implementaron un operativo de seguridad y observaron humo saliendo del inmueble. Al ingresar, rescataron a la víctima, de 53 años, quien presentaba quemaduras de segundo grado en el 40% del cuerpo y múltiples golpes, según el reporte de paramédicos. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El agresor, de 48 años, fue atendido en el lugar y posteriormente presentado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.