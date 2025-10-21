Falta de titular en la Secretaría de Planeación de la CDMX compromete soluciones a largo plazo: PAN

Olivia Garza, diputada del PAN en la Ciudad de México. Foto: Facebook: Olivia Garza

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Ciudad de México enfrenta, según el PAN, un vacío institucional en materia de planeación urbana y desarrollo, derivado de la falta de un titular en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y de un Instituto de Planeación subordinado al Gobierno capitalino.

Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, afirmó que la ausencia de liderazgo técnico compromete la evaluación y ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad.

La legisladora dijo que las decisiones actuales se toman “al vapor” y que los proyectos existentes funcionan como soluciones temporales ante emergencias, sin abordar problemas estructurales de planeación.

Garza señaló que, a un año de la creación de la Secretaría Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, esta no ha generado resultados y actualmente se encuentra acéfala, ya que quien debería ser su titular, Alejandro Encinas, fue ratificado como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por el Senado de la República, a finales de septiembre pasado.

Asimismo, relacionó la falta de planeación con problemas recientes derivados de las lluvias en la capital.

La legisladora panista urgió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a designar un nuevo titular para la Secretaría de Planeación y a garantizar la autonomía efectiva del Instituto de Planeación.

Según Garza, la ciudad carece de estrategias de prevención y de largo plazo, mientras que los problemas se atienden con medidas de corto alcance y con poca coordinación entre dependencias