Murió Tiffany, de 16 años, por la explosión de pipa en Iztapalapa; ya son 32 fallecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este martes 21 que la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, aumentó a 32.

En su cuenta de X, la dependencia notificó sobre el fallecimiento de Tiffany Odette Cano González, de 16 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

El reporte detalló que cinco personas permanecen hospitalizadas y 47 han sido dadas de alta.

El día de la tragedia fue el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP volcó y explotó cerca del puente La Concordia. A un mes de lo ocurrido, el 10 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la causa del accidente fue la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad.

A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, que incluyeron la participación de más de 120 bomberos de la Ciudad de México y del Estado de México, el saldo de víctimas mortales ha continuado en aumento, con un deceso más reportado este 21 de octubre.

La tragedia generó cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades locales ante emergencias de esta magnitud. En respuesta, el 30 de septiembre el Gobierno capitalino anunció un paquete de reformas al Reglamento de Tránsito y otras disposiciones para reforzar la regulación del transporte de materiales y sustancias peligrosas en la ciudad.

La muerte de Tiffany Odette González ha profundizado el dolor de sus familiares, quienes por la explosión también perdieron a Misael, el padre de la menor. En entrevista con Proceso un día después del accidente, María Guadalupe, tía de Tiffany, relató la angustia de la madre de la joven y de su nieto de 1.5 años, ambos afectados por las llamas, así como el dolor por la pérdida de Misael, que era trabajador de esa alcaldía y también chofer de taxi por aplicación.