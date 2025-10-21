Video muestra el ataque a balazos contra el abogado David Cohen (Video)

David Cohen, el abogado baleado la sede del Poder Judicial de la CDMX. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se hizo público un video en el que se puede apreciar el momento en el que un sicario disparó contra la cabeza del abogado David Cohen, quien fue asesinado el pasado 13 de octubre, afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

En la grabación se puede apreciar a Cohen bajando lentamente las escaleras que se encuentran justo afuera de la llamada Ciudad Judicial, cuando de repente un hombre que estaba sentado se para y se acerca a la víctima con la mano estirada, sosteniendo un arma de fuego.

Enseguida se ve cómo el abogado cae al suelo y las personas que se encontraban alrededor de él comienzan a correr en diferentes direcciones, incluido al responsable de detonar el arma.

El video fue difundido en X por el periodista Carlos Jiménez, quien además adjuntó una grabación del presunto agresor tomando cerveza y fumando.

El comunicador también agregó: “Fue el primero que corrió, por eso alcanzó a huir ese día. Los 2 escoltas reaccionaron muy tarde”.