GP de México 2025: Habrá operativo especial en la La Línea 9 para llegar al Autódromo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, que se realizará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recordó que la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, será una alternativa de movilidad para quienes acudan al evento.

En un comunicado, el gigante naranja apuntó que las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, cercanas al autódromo, concentran la mayor afluencia de usuarios durante la competencia.

Y agregó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), el Metro desplegará un operativo especial en la Línea 9, con personal de vigilancia y elementos de seguridad en las estaciones aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La medida busca reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a los pasajeros que lo requieran mientras se desplazan por la red.

La Línea 9 constituye un eje estratégico de la red del Metro al conectar con múltiples puntos de la ciudad mediante transbordos: Tacubaya con la Línea 7, Centro Médico con la Línea 3, Chabacano con las Líneas 2 y 8, Jamaica con la Línea 4 y Pantitlán con las Líneas 1, 5 y A. Esto la convierte en una ruta central para asistir a eventos de alta concentración, como la Fórmula 1.

El Metro recordó los horarios de operación: lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos y días festivos de 7:00 a 00:00 horas. Además, señaló que los trenes cuentan con vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años y reiteró las medidas de seguridad: respetar la línea amarilla en los andenes, permitir el descenso antes de abordar, no sentarse en el piso, cuidar a menores al usar escaleras y entrar o salir de los vagones, así como evitar que objetos caigan a las vías para prevenir incidentes y retrasos.