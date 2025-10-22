Presunto atacante del abogado David Cohen es vinculado a proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por delitos contra la salud y cohecho, un juez de control vinculó a proceso a Donovan “N”, presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre, afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes periodísticos, durante el proceso el joven de 20 años permanecerá en el Reclusorio Sur, luego de que un juez ratificó la medida de prisión preventiva justificada, el pasado 18 de octubre.

La detención de Donovan “N” ocurrió el pasado 15 de octubre, en la alcaldía Iztapalapa, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo aprehendieron en posición de armas y droga.

Este miércoles 22 de octubre, la autoridad judicial determinó que los cargos relacionados con posesión de arma de fuego y cartuchos corresponden al fuero federal, por lo que quedaron fuera de la competencia local.

El pasado 21 de agosto, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra Donovan “N”, quien ya se encontraba recluido en el centro penitenciario mencionado, por el delito de homicidio calificado.

Sin embargo, su audiencia inicial por este delito se aplazó al próximo viernes, luego de que la defensa solicitara más tiempo para revisar la carpeta de investigación.