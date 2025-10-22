Tren Ligero: Terminal Tasqueña continuará cerrada por trabajos de ampliación

Trabajos de ampliación en la Terminal Tasqueña del Tren Ligero en la CDMX. Foto: X: @STECDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la Terminal Tasqueña del Tren Ligero permanecerá cerrada por trabajos de ampliación.

A través de redes sociales, el organismo indicó que las personas usuarias pueden trasladarse desde la estación Las Torres hasta el andén E del CETRAM Tasqueña mediante un servicio gratuito de apoyo operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De manera paralela, el STE dio a conocer que del 20 de octubre al 21 de noviembre se realizarán trabajos de adecuación de techumbre en la estación Huichapan, por lo que permanecerá sin servicio durante ese periodo.

El objetivo de la obra es ampliar la capacidad de la estación de 30 a 60 metros. Tanto el servicio del Tren Ligero como el de apoyo de la RTP entre Las Torres y el CETRAM Tasqueña mantendrán sus horarios habituales: