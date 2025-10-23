CDMX envía 230 toneladas de víveres a Veracruz y brigadas de ayuda

Entrega de víveres en Veracruz por parte de la CDMX. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras las inundaciones del 10 de octubre en los municipios de Álamo y Poza Rica, en Veracruz, la Ciudad de México ha recolectado 230 toneladas de víveres recabadas en 32 centros de acopio distribuidos en la capital.

En un comunicado, la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los envíos fueron transportados con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y agregó que el personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades estatales, desplegó brigadas casa por casa en los municipios mencionados, para aplicar vacunas contra tétanos, hepatitis, influenza y COVID-19, cubriendo más del 80% del territorio accesible. Las áreas incomunicadas permanecen pendientes de atención.

Paralelamente, las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realizaron trabajos de desazolve, retiro de escombros y limpieza de vías de comunicación, buscando restablecer la conectividad en las zonas afectadas.

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que continuará coordinando esfuerzos con el Gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales para atender a la población afectada en Veracruz.