Estos son los cuatro módulos para la aplicación de vacunas contra influenza y Covid-19 en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud federal (SSA) reforzó el acceso a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, al instalar cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones en la Ciudad de México, no solo para su personal, sino también para la población en general.

En esos módulos se aplican las vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, con el objetivo de prevenir estas enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Los módulos de la SSA se ubican en las siguientes direcciones:

Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo (Ubicación: https://maps.app.goo.gl/RLCAgepJFJLkX5LZA)

Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. (Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YoQvkhSFad7v5VYR7)

Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo. Ubicación: https://maps.app.goo.gl/Y1xmNNfhCMp2Jc2K7)

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. Ubicación: https://maps.app.goo.gl/SqTXsRFvEcp9ZHP57)

Horarios

Las personas interesadas en vacunarse pueden acudir en el siguiente horario:

De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

Las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo.

Grupos prioritarios

De acuerdo con la SSA, las vacunas contra influenza, neumococo y Covid-19 tienen como objetivo prioritario a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños menores de cinco años

Personas de 60 años y más

Personas con enfermedades de riesgo y personal de salud

Personas embarazadas, con excepción del biológico contra neumococo.

Por último, la SSA llamó a la población para acudir a vacunarse ante el inicio de la temporada invernal, ya que la vacunación es “la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias”.

Y enfatizó en que las vacunas disponibles son seguras, eficaces, reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen, tanto a quienes se aplican la dosis, como a su entorno.

El pasado 14 de octubre, la SSA arrancó la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026 contra la Influenza estacional, Covid-19 y Neumococo.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, su titular, David Kershenobich, informó que la meta de esta campaña es aplicar poco más de 35.4 millones de vacunas contra la influenza, 10.9 millones contra el Covid y 4.2 millones contra el Neumococo, lo que equivale a 50.5 millones.

Días después, el funcionario confirmó que las vacunas que se aplicarán contra Covid.19 son “Spikevax” LP.8.1 del fabricante Moderna, así como la “Comirnaty” LP.8.1 de Pfizer/BioNTech, ambas monovalentes, que fueron diseñadas para actuar contra una variante específica y desarrolladas con tecnología de ARN mensajero (mRNA).