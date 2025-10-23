GP de México: Brugada inaugura el pabellón “Corazón Grande” en el Autódromo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del Gran Premio de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del pabellón “Corazón Grande” en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un espacio con el que su administración busca vincular la proyección internacional de la Fórmula 1 con la promoción cultural y económica de la capital.

El gobierno capitalino prevé que el evento genere una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos, la creación de 9 mil empleos y una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento durante el fin de semana.

Este 23 de octubre, en el evento de inauguración, la mandataria local afirmó que la Ciudad de México “es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se llevan a cabo bien”, al destacar la infraestructura, la conectividad y los servicios de la capital.

El Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los principales escaparates internacionales para la capital. De acuerdo con cifras presentadas por los organizadores, desde 2015 la Fórmula 1 ha generado más de 137 mil 500 millones de pesos en derrama económica y más de 82 mil empleos, además de colocar a la Ciudad de México ante una audiencia global de más de mil 500 millones de personas en más de 200 países.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón Kuri, recordó que el contrato con la Fórmula 1 se extendió hasta 2028, lo que garantiza la permanencia del evento en la capital al menos por tres años más.

Operativo y despliegue gubernamental

El gobierno desplegará más de 3 mil 900 policías y 400 vehículos oficiales para garantizar seguridad y movilidad en la zona del Estadio GNP y vialidades aledañas al Autódromo. El operativo forma parte del dispositivo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil, con participación de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo.

En el acto también estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero; la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, entre otros funcionarios.