Rescatan a dos mujeres que estaban extraviadas en Los Dinamos

El rescate ocurrió el pasado 22 de octubre, luego de que familiares o testigos reportaran su desaparición cerca del Cuarto Dínamo.
jueves, 23 de octubre de 2025 · 16:00

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos mujeres, de 31 y 32 años, fueron localizadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tras extraviarse en el Parque Ecoturístico, Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras.  

En un comunicado, la dependencia precisó que el rescate ocurrió el pasado 22 de octubre, luego de que familiares o testigos reportaran su desaparición cerca del Cuarto Dínamo. 

Según información oficial, los uniformados de la Policía Auxiliar (PA), en coordinación con la Subdirección de Atención a Emergencias y Riesgos, realizaron un recorrido por el Camino a la Cañada y finalmente encontraron a las mujeres en el paraje Cienaguillas.  

Ambas fueron trasladadas a un lugar seguro y atendidas por paramédicos, quienes diagnosticaron crisis nerviosa sin requerir hospitalización. 

