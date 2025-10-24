Ataque armado en la colonia Morelos deja tres personas muertas y una herida

CIUDAD DE MÉXICO, 24OCTUBRE2025.- Una balacera en Tepito deja tres muertos y una mujer herida, en el Eje 1 Norte y Tenochtitlan. Los hechos se suscitaron entre los puestos en donde quedaron dos hombres muertos, uno más murió en el hospital de Balbuena y mujer comerciante herida. Foto: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-Tres personas murieron y una mujer resultó herida tras un ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Morelos, una de las zonas con mayor incidencia de violencia en la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron sobre Eje 1 Norte, casi esquina con la calle Tenochtitlán, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías que realizaban recorridos escucharon varias detonaciones y al acercarse al punto encontraron a dos hombres tendidos sobre el asfalto, así como un sujeto que huía con un arma de fuego en las manos.

Durante la persecución, el agresor ingresó a una vecindad en la calle Tenochtitlán, desde donde disparó contra uno de los uniformados. El policía respondió al ataque, pero el hombre logró escapar a bordo de una motocicleta que lo esperaba sobre Jesús Carranza, junto con otro individuo.

Paramédicos confirmaron la muerte de dos personas —un joven de 20 años y un hombre de unos 55— y trasladaron a un tercero, de 22 años, a un hospital donde posteriormente falleció.

Una mujer comerciante de la zona también fue alcanzada por las balas y fue trasladada por familiares a un hospital con heridas en ambos pies.

Las primeras investigaciones señalan que el agresor habría disparado de manera directa contra los jóvenes de 20 y 22 años antes de huir.

De acuerdo con la SSC, el caso fue turnado al Ministerio Público y ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.