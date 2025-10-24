Detienen a “Conny” y a “Cybet”, presuntas integrantes de La Unión Tepito. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En operativos conjuntos con fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, donde fueron detenidas Guadalupe “N”, alias “Conny” y a Esther “N”, alias “Cybet”, presuntas integrantes La Unión de Tepito.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron más de 400 dosis de aparente droga.

En un comunicado la SSC precisó que los cateos derivaron de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia que identificaron presuntos puntos de venta de narcóticos en las colonias Santa Rosa y Providencia, en Gustavo A. Madero; así como la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, zonas donde operan grupos vinculados al narcomenudeo.

Los cateos se realizaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

El primer cateo ocurrió en un domicilio de la calzada Vallejo, en la colonia Santa Rosa, donde se decomisaron 85 dosis de cocaína, 42 de marihuana y documentos diversos.

Posteriormente, los agentes intervinieron dos inmuebles más: uno en la calle Callejón de Estanquillo, colonia Morelos, y otro en la calle Estado de Sonora, colonia Providencia. En esos lugares fueron detenidas Guadalupe “N” y Esther “N”, de 31 y 36 años.

Además, los uniformados aseguraron 171 dosis de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia en piedra, un kilogramo de marihuana a granel y 104 dosis del mismo vegetal.

Según la información oficial, Guadalupe “N” sería pareja sentimental de un presunto líder del grupo delictivo que opera en la zona centro, identificado como “El Armadillo”, quien fue detenido en abril pasado.

En tanto, Esther “N” es señalada como pareja de un colaborador directo.

Ambas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que los domicilios quedaron bajo resguardo policial.