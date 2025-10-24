El Metro de la CDMX permitirá acceso con bicicletas por el Paseo Nocturno del Día de Muertos. Foto: X: @MetroCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el próximo sábado 25 de octubre permitirá el acceso a sus instalaciones para personas con bicicletas, gracias a que se festejará el Paseo Nocturno Muévete en Bici, alusivo a los festejos del Día de Muertos.

En una tarjeta informativa, el gigante naranja precisó que el acceso a los ciclistas será permitido a partir de las 17:00 horas. Además, recomendó a los usuarios que, en caso de ingresar con una bicicleta, esperen la llegada de los trenes replegados en la pared.

También solicitó que, de preferencia, viajen en el primer y último vagón, para facilitar el desplazamiento del resto de los usuarios.

Los asistentes al Paseo Nocturno “Muévete en Bici” podrán disfrutar de 19 kilómetros de una ruta recreativa que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.