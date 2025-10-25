Clausuran Aristóteles 165 por posibles actividades irregulares

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Autoridades capitalinas colocaron sellos de suspensión de actividades en el inmueble ubicado en Aristóteles 165, colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Vecinos de la zona reportaron movimientos inusuales en el lugar, lo que motivó una intervención por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).

Durante varios días, residentes observaron la entrada y salida constante de personas desconocidas. Según los testimonios, dichas personas ingresaban con un tipo de vestimenta y salían con ropa distinta. También se reportó la presencia de camionetas blindadas estacionándose frente al inmueble.

“Mis hijos pensaron que era un estudio donde grababan series de Netflix o de alguna televisora, ya que parecían artistas o edecanes quienes entraban y salían de Aristóteles 165, sin embargo, con el paso de los días nos dimos cuenta que algo raro ocurría en la calle, pues también circulaban camionetas blindadas como si protegieran a alguien sospechoso”, declaró un vecino que pidió reservar su identidad por motivos de seguridad.

Tras estas denuncias, personal del INVEA realizó una visita de inspección. Como resultado, se procedió a la colocación de sellos de clausura visibles en la reja principal y en una de las puertas del inmueble. Los folios visibles en las imágenes captadas muestran fecha del 24 de octubre de 2025, señalando como expediente de referencia INVEADF/OV/2026/2025.

Los sellos colocados citan el Artículo 286 del Código Penal para el Distrito Federal, que tipifica como delito el quebrantamiento de sellos colocados por la autoridad. La ley contempla penas de prisión o multas para quien altere los objetos o espacios bajo resguardo oficial.

El inmueble comparte estructura con el estudio Moon Pilates y se encuentra contiguo al salón de belleza Silvia Galván Image Studio, en una de las zonas de mayor afluencia peatonal y vehicular de Polanco. Las autoridades no han informado públicamente sobre el tipo de actividad que se desarrollaba en el interior del domicilio.

El gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración de Clara Brugada, mantiene operativos contra giros negros o actividades presuntamente ilegales en zonas residenciales o comerciales. Estas acciones tienen como objetivo proteger la seguridad de las familias y prevenir hechos delictivos en la capital, según las informaciones oficiales.

No obstante, se desconoce si la Fiscalía capitalina ha abierto alguna carpeta para verificar los sucesos relatados en el vecindario.

Desde hace semanas, diversos episodios de inseguridad en Polanco han motivado que autoridades federales y locales reforzaran los mecanismos de vigilancia en inmuebles donde podrían suscitarse situaciones de riesgo, especialmente en zonas urbanas de alta densidad como la alcaldía Miguel Hidalgo.

Como se recordará, hace tres semanas, el estilista influencer, conocido como “Micky Hair”, fue asesinado en Polanco, a partir de lo cual los rondines de vigilancia policiaca se intensificaron, inclusive, con encendido de sirenas intermitente para mostrar proximidad.

El INVEA a cargo de Jorge Salvador Esquinca Montaño anunció la continuación de inspecciones a establecimientos que pudieran operar al margen de la legalidad. La medida de suspensión en Aristóteles 165 permanecerá vigente mientras avanza el proceso de investigación, se informó.