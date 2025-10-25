Incendio en restaurante La Soldadera fue por falla en calentador de gas: Protección Civil

Incendio en el restaurante La Soldadera, frente al Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX. Foto: X: @JefeVulcanoCova

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la noche del viernes 24 de octubre se registró un incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado sobre Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de la demarcación, el siniestro en la colonia Tabacalera pudo haberse provocado por una falla en un calentador de gas.

En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio.



Se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción.



Ante el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y fueron evacuadas cerca de 500 personas, entre comensales, empleados y transeúntes, tanto del restaurante afectado como de los inmuebles cercanos, entre ellos el Frontón México y un establecimiento contiguo.

“Se evacuó a casi 500 personas; no hay lesionados de gravedad. Solo una persona fue trasladada al hospital por intoxicación, pero se logró retirar a la gente a tiempo”, informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió al lugar.

Protección Civil confirmó que no se registraron más víctimas ni daños estructurales mayores, y que la situación fue controlada por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Contaba con los permisos

Según información de la propia alcaldía, el restaurante La Soldadera cuenta con los permisos correspondientes para operar.

No obstante, la autoridad local precisó que se realizarán verificaciones adicionales para determinar si se cumplían con todas las medidas de seguridad al momento del incidente.

“Sin embargo, realizaremos las verificaciones necesarias”, puntualizó la alcaldía en un comunicado posterior.