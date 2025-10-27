Caos vial en CDMX y Edomex por bloqueo de pipas tras operativo contra “huachicol del agua”

Bloqueo en la México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Predios asegurados en el municipio de Toluca durante la Operación Caudal. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El operativo “Caudal”, desplegado el 24 de octubre por autoridades estatales y federales para combatir el robo de agua en el Estado de México, desató una crisis laboral y de movilidad en la zona metropolitana.

Más de 200 trabajadores de purificadoras y operadores de pipas mantienen bloqueos desde la mañana de este lunes 27 de octubre en Eje 6 Sur, a la altura de avenida de las Torres y Ermita Iztapalapa, así como en carreteras clave del oriente y poniente del Valle de México.

Las protestas estallaron tras la clausura de al menos 51 pozos y 138 tomas clandestinas en 48 municipios mexiquenses, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguraron 189 inmuebles.

Foto: Cuartoscuro

Las autoridades también realizaron 142 cateos y aseguraron 322 pipas presuntamente ligadas a redes de distribución ilegal del líquido.

Mientras las autoridades del Estado de México sostienen que el objetivo es desmantelar el “huachicol del agua”, que encarecía el servicio y lo distribuía sin potabilizar, los trabajadores acusan que la medida los dejó sin sustento y sin alternativas para seguir operando.

“No somos huachicoleros, somos piperos”, se lee en las lonas que cubren camiones y purificadoras estacionadas sobre Eje 6 y Ermita.

Foto: Cuartoscuro

Los inconformes demandan la reapertura de pozos o la instalación de puntos de abastecimiento a precio justo.

El cierre simultáneo de tomas y pozos afectó la operación de purificadoras en Iztapalapa, Iztacalco y municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y San Vicente Chicoloapan.

Aunque la alcaldía Iztapalapa informó que el operativo no impacta el suministro doméstico, reconoció que sí se vieron afectados hoteles, distribuidoras y purificadoras de agua que eran abastecidas por los operadores de pipas inconformes.

De acuerdo con reportes periodísticos, la demarcación envió pipas para surtir a negocios formales, mismas que quedaron detenidas por los bloqueos.

El impacto se extendió a los sistemas de transporte público. El Mexibús Línea 1 suspendió parte de su servicio, la Línea 2 pidió a los usuarios tomar precauciones y la Línea 3 opera con circuitos cortos en Chimalhuacán y Pantitlán.