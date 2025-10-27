FGJCDMX indagan a cuatro trabajadores de la UNAM por la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, luego de que asistió a un partido en el Estadio Olímpico Universitario.

En tanto, en medios de comunicación y redes sociales comenzó a circular que Mondragón murió a causa de asfixia y una fractura en el cráneo, aunque al cierre de esta publicación dicha versión no ha sido confirmada por la FGJCDMX.

Este lunes 27 de octubre, la titular de la Fiscalía Capitalina, Bertha Alcalde, fue cuestionada en conferencia sobre el caso de Mondragón, que era aficionado de Cruz Azul, y el pasado 25 de octubre asistió a un encuentro de fútbol entre su equipo y los Rayados de Monterrey. Al terminar el duelo deportivo, según versiones ofrecidas por sus amigos y familiares, fue golpeado violentamente por elementos de seguridad universitaria.

“El cuerpo, hoy en día, se está realizando la necropsia en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO). Entonces, esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte”, dijo la fiscal.

Entonces, compartió que cuatro elementos de seguridad de la UNAM fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): “Su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación, tanto los resultados de la necropsia, como diversos actos de investigación que se están realizando, a partir de vídeos de cámaras, de entrevistas, entre varios otros”.

La versión de la UNAM

Tras el fallecimiento, el área de Protección Civil de la UNAM publicó un comunicado en su cuenta de X, donde acusó a Rodrigo Mondragón por haber agredido verbal y físicamente al personal de seguridad universitaria.

Agregó que Mondragón logró ser sometido por los elementos de seguridad y estaba a punto de ser entregado a las autoridades, cuando “sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente”.

“A pesar de los esfuerzos para reanimarlo, lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, añadió el área de PC de la máxima casa de estudios.

También precisó que se notificó a la SSC y la FGJCDMX para iniciar investigaciones correspondientes y “deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos”.

La publicación de la UNAM ocasionó diversas reacciones de usuarios que en sus comentarios utilizaron la consigna: “No murió, lo mataron”.

Además, comenzaron a viralizar un video en el que se puede apreciar a más de siete elementos de seguridad pateando a un sujeto que no se logra identificar en la grabación y se encuentra tirado en el suelo, justo al lado de un vehículo de seguridad universitaria oficial.

La indignación se tradujo en una protesta, el domingo 26 de octubre, en las instalaciones de la FGJCDMX, ubicadas en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde aficionados del Cruz Azul y ciudadanos exigieron justicia sobre la muerte de Mondragón con pancartas en las que manifestaron: “¡UNAM asesina!”.

Postura de la Liga BBVA y Cruz Azul

El suceso también provocó la reacción de la Liga BBVA MX, que en un comunicado lamentó el fallecimiento del aficionado y dio detalles sobre el operativo de seguridad que se desplegó para el partido, que contó con 1600 elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la SSC, 189 elementos de seguridad UNAM, 90 elementos de seguridad privada, 60 de Protección Civil (UNAM), así como tres ambulancias y 12 paramédicos.

Por su parte, el Cruz Azul dijo: “A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del Estadio Olímpico Universitario y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados”.