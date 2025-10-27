Hombre con túnica negra asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el feminicidio de una mujer identificada como Amanda Castro Rossab, de 22 años, a quien le arrebató la vida un hombre que vestía una túnica negra, en plena vía pública de la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata del segundo feminicidio en la capital mexicana en una semana, lo cual contrasta con los datos ofrecidos el pasado 16 de octubre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien presumió en su informe mensual de seguridad, correspondiente a septiembre de 2025, que los feminicidios presentaron una reducción del 35%.

Este lunes 27 de octubre, la FGJCDMX informó a Proceso que el caso fue turnado a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, donde se integra la carpeta de investigación y se realizan las labores necesarias para la identificación del agresor. Sin embargo, el organismo encabezado por Bertha Alcalde no emitió un comunicado o tarjeta informativa para dar a conocer el feminicidio perpetrado sobre la vía pública.

Días antes de su ataque, el 23 de octubre pasado, Amanda Castro Rossab fue reportada como desaparecida en la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDXM, institución que emitió un boletín de búsqueda en redes sociales, aunque las publicaciones ya fueron eliminadas de todas las plataformas, sin aclarar que fue encontrada sin vida.

De acuerdo con reportes periodísticos, el 24 de octubre la víctima salió a pasear por su perro en la colonia Vista Alegre, de la demarcación mencionada. Grabaciones de cámaras de seguridad, filtradas por el comunicador Antonio Nieto, muestran a Amanda Castro Rossab caminando unos metros, para después sentarse en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos.

Ahí, la joven fue interceptada por un sujeto que vestía una túnica negra. Ella se paró y caminó unos pasos hacia él, entonces comenzaron a andar juntos hacia una jardinera y las grabaciones perdieron visibilidad.

Según la información revelada por Nieto, la mujer permaneció 18 minutos con su agresor, tiempo en el que fue agredida físicamente hasta que el feminicida le quitó la vida con un arma blanca.

FEMINICIDIO en @AlcCuauhtemocMx:



Durante 18 minutos (según videos) esta joven fue golpeada por un sujeto que, al final, le cortó la garganta con un cuchillo.



Ni una patrulla. Ocurrió en José Sotero y Juan A. Mateos, donde vecinos reportan mala iluminación.



El agresor HUYÓ. pic.twitter.com/OnrEARzi2k — Antonio Nieto (@siete_letras) October 24, 2025

Al cierre de esta publicación, la alcaldesa de Cuauhtémoc no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que una de las banderas de su administración es la protección a las mujeres. Tampoco lo ha hecho la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El feminicidio de Amanda Castro Rossab se suma al de una mujer, aun sin identificar, que fue asesinada con un arma de fuego en un ataque directo a plena luz del día, frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo, en la colonia Tlalpan Centro. Vecinos relataron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego.