Menor de edad dispara a su madre en el rostro durante riña familiar en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó que un menor de edad fue detenido luego de herir de un disparo a su madre durante una riña familiar ocurrida al interior de un domicilio en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el informe presentado por el funcionario este lunes 27 de octubre, el incidente se registró cuando el menor, en medio de una discusión entre su madre y otro miembro de la familia, tomó un arma de fuego y le disparó en el rostro a la mujer, que fue trasladada a un hospital con una herida en la mandíbula y se reporta fuera de peligro.

Tras el ataque, el menor salió del domicilio y caminó varias cuadras antes de ser ubicado mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad. Posteriormente, fue asegurado por elementos policiales y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada, conforme a lo establecido por la ley.

“La Fiscalía ha tomado ya la investigación para establecer con toda precisión el origen del arma; por qué el menor tenía acceso a ella y las circunstancias en las que se dio la agresión”, detalló Vázquez.

El hecho ocurrió dentro de un departamento ubicado sobre un negocio que pertenece a la misma familia, según precisó el funcionario.

El pasado 26 de octubre, la SSC emitió una tarjeta informativa en la que dio a conocer los hechos y detalló que el domicilio mencionado se ubica en la calle Aristóteles, en la colonia Polanco IV Sección.

La dependencia compartió que tras lo ocurrido la madre declaró que el menor tomó el arma y realizó un disparo, por lo que su otro hijo trató de defenderla y fue agredido físicamente por su hermano, con un golpe en la cabeza realizado con la cacha de la pistola.

Ante la presencia policial, el padre de familia, de 51 años, realizó la entrega del arma de fuego corta a los policías y, para las investigaciones del caso, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.