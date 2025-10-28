Brugada convoca a debatir sobre la eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió un nuevo frente en la agenda política de la capital al llamar a construir un debate público sobre la eutanasia, un tema que hasta ahora no ha sido discutido formalmente en el Congreso de la Ciudad de México, pese a que la Constitución local reconoce el derecho a una muerte digna desde 2017.

“En la Ciudad de México tenemos, a nivel constitucional, justamente, el derecho a una muerte digna, y a mí me parece que es momento de que se construya un debate de todas y todos en esta gran ciudad sobre este tema”, expresó la mandataria en conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Brugada aludió a la reciente aprobación de una ley de eutanasia en Uruguay, y señaló que su gobierno buscará generar las condiciones para que el tema sea discutido en la capital, de manera que, en caso de haber acuerdos suficientes, pueda avanzarse hacia una eventual regulación local.

Sin legislación secundaria

El planteamiento ocurre en un contexto en el que la Ciudad de México ha sido pionera en el reconocimiento de derechos humanos, como la interrupción legal del embarazo o el matrimonio igualitario.

Aun así, la discusión sobre la eutanasia se mantiene ausente de la agenda legislativa local, pese a que en la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en 2017, en su Artículo 6, apartado C, numeral 3, reconoce el derecho de toda persona a una muerte digna y obliga a las autoridades a garantizarlo.

Aunque este principio está establecido en la norma fundamental local, no existe una legislación secundaria que regule la eutanasia o los procedimientos médicos asociados.

Brugada sostuvo que impulsar ese debate “pondría a la Ciudad de México como una ciudad de derechos y libertades”, e insistió en que se trata de un asunto pendiente que debe ser trabajado.