Frío en CDMX: alerta para la madrugada del miércoles en estas alcaldías

Se recomienda usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 29 de octubre.

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas de la mañana.

La Alerta Amarilla por frío se activó para las partes altas de las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Recomendaciones

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.