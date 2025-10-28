Clima

Frío en CDMX: alerta para la madrugada del miércoles en estas alcaldías

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas de la mañana del 29 de octubre. Atienda las siguientes recomendaciones
Nacional
martes, 28 de octubre de 2025 · 19:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 29 de octubre.

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas de la mañana.

La Alerta Amarilla por frío se activó para las partes altas de las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

 

 

Recomendaciones

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

Clima frío CDMX Alerta Amarilla

