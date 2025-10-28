GP de México dejó derrama económica de 20 mil millones de pesos para la CDMX: Brugada. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el Gran Premio de la Fórmula 1 dejó una derrama económica de 20 mil millones de pesos para la Ciudad de México, de acuerdo con cálculos de las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que el evento, realizado durante tres días –del 24 al 26 de octubre– en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, tuvo un impacto positivo en sectores como el turismo y el comercio.

El gobierno capitalino reportó que los pabellones instalados en las zonas Azul y Verde del autódromo recibieron a más de 20 mil visitantes, mientras que el módulo de información turística atendió a más de 50 mil personas, entre ellas visitantes nacionales e internacionales provenientes de países como España, Turquía, Inglaterra, Perú, Brasil y Colombia.

La mandataria destacó que el evento cumplió las expectativas en términos de asistencia y gasto turístico, y aseguró que la ciudad “brindó la mejor hospitalidad” a los asistentes.