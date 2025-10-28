Riñe con vecinos y le pegan un balazo en la cabeza en Magdalena Contreras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un joven de 23 años perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza durante una riña en la colonia Las Cruces, de la alcaldía La Magdalena Contreras, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 46 años, señalado como presunto responsable del ataque.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pablo Vázque informó que la agresión ocurrió en el cruce de las calles Capulines y Ahuatla, según reportes del Centro de Comando y Control (C2) Sur, que alertó a los oficiales sobre una agresión con arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública, con visibles manchas de sangre en la frente, por lo que en el sitio se presentaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron su muerte.

De acuerdo con declaraciones de un familiar, recabadas por los oficiales, momentos antes del ataque, el joven había sostenido una riña con varios vecinos, uno de los cuales sacó un arma de fuego y le disparó. La policía implementó un operativo de búsqueda y logró localizar a pocos metros del lugar al presunto agresor, que fue reconocido por el denunciante.

El presunto asesino fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Fuentes oficiales señalaron que el detenido ya había sido ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por delitos contra la salud.