SSC desplegará más de 10 mil elementos para vigilar celebraciones de Día de Muertos en CDMX

SSC desplegará más de 10 elementos para vigilar celebraciones de Día de Muertos en CDMX. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 10 mil 495 elementos para vigilar los cementerios, romerías y zonas de alta afluencia durante las celebraciones de Día de Muertos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El operativo comenzó este martes 28 de octubre y se mantendrá hasta el 2 de noviembre.

En un comunicado, la dependencia precisó que los uniformados estarán apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizarán sobrevuelos de supervisión.

El dispositivo abarcará los 120 cementerios de la capital, así como mercados, explanadas y espacios donde se espera una alta concentración de personas.

Los agentes realizarán labores de prevención, vigilancia, control vial y apoyo ciudadano, mientras que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) mantendrá monitoreo en tiempo real para detectar incidentes.

La SSC informó que los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito también implementarán acciones para evitar el estacionamiento en doble fila o en zonas prohibidas, y coordinarán el flujo vehicular en los accesos a los panteones.