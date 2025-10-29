Desarticulan célula criminal ligada al asesinato de “El zar del palenque” en Plaza Miyana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se desarticuló una célula delictiva vinculada al asesinato de Jesús Pérez Alvear, alias “El zar del palenque” o “Chucho Pérez”.

El ataque referido ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en un restaurante de Plaza Miyana, ubicada en la exclusiva colonia Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde dos hombres que portaban cascos de motocicleta ingresaron a un restaurante del centro comercial y dispararon directamente contra Pérez Alvear mientras comía acompañado de otros dos hombres. Una mujer presente en el lugar resultó lesionada.

Pérez Alvear estaba catalogado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT) por sus vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis.

Este 29 de octubre, sobre el caso se emitió un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la información oficial, la investigación incluyó técnicas de inteligencia para identificar a los presuntos responsables y su participación en actividades previas y posteriores al ataque. Las detenciones relacionadas con el caso son:

5 de abril de 2025: Wenceslao “N” fue detenido en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztacalco, en posesión de un chaleco balístico y más de 200 dosis de aparente droga.

17 de junio de 2025: Lennin Cristopher “N” y Cielo Guadalupe “N” fueron capturados en Michoacán con apoyo de autoridades estatales, luego de que las indagatorias apuntaron que los señalados, presuntos involucrados en el homicidio, se encontraban en el estado mencionado.

14 de agosto de 2025: Alejandro “N” fue detenido en la Ciudad de México por la SSC en coordinación con la SSPC.

26 de agosto de 2025: Jaime Omar “N” fue aprehendido en Iztacalco, identificado como presunto autor intelectual del homicidio.

20 de octubre de 2025: Edson Arturo “N”, señalado como presunto autor material del ataque, fue detenido en Chimalhuacán, Estado de México.

El boletín destacó que todos los detenidos son presuntos integrantes de una facción perteneciente a una organización criminal con operaciones en la zona occidente del país, dedicada al tráfico de drogas, homicidios, extorsión y otras actividades ilícitas.