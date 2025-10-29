Detienen a presunto integrante de la Unión Tepito con más de 150 dosis de droga

Detienen a presunto integrante de la Unión Tepito con 150 dosis de droga en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un hombre en posesión de más de 150 dosis de droga, identificado como presunto integrante de la Unión de Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, la dependencia relató que el arresto ocurrió en las calles República de Costa Rica y Manuel Doblado, en la colonia Centro.

En la zona, oficiales realizaban recorridos de seguridad y trabajos de investigación cuando observaron al señalado manipulando bolsas similares a las utilizadas para comercializar droga, por lo que los policías le solicitaron una revisión de seguridad.

Tras lo anterior, los oficiales le aseguraron 60 bolsas con marihuana, 40 bolsitas más del mismo vegetal, 30 bolsas con metanfetamina, 22 bolsitas con cocaína en piedra, y dinero en efectivo.

El detenido, de 51 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.

La SSC informó que, de acuerdo con trabajos de investigación e inteligencia, el hombre estaría vinculado a La Unión de Tepito, un grupo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro de la ciudad, dedicado a la extorsión, robo, homicidio, secuestro y narcomenudeo.