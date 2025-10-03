Canaco reporta pérdidas por más de 16 mdp tras violencia en la marcha del 2 de octubre. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por los actos de violencia registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2025, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) calculó pérdidas superiores a los 16 millones de pesos.

Este 3 de octubre, el organismo empresarial presentó un balance en el que insistió en que no se había visto un nivel de afectación económica de esta magnitud en años recientes.

De acuerdo con el reporte, un total de 3 mil 442 unidades económicas tuvieron que cerrar de manera anticipada, lo que significó una caída en ventas por más de 16.7 millones de pesos.

A esto se suman daños materiales que rebasan los 4.3 millones de pesos, derivados de saqueos a establecimientos comerciales y destrozos en inmuebles, como en las joyerías.

“Es inaceptable que, en un evento que debería ser un espacio de memoria y reflexión, se haya permitido que un grupo de cobardes vándalos desvirtuara el legítimo y pacífico propósito de la manifestación”, señaló la Canaco.

El organismo acusó que el desastre se facilitó no sólo por la presencia del llamado bloque negro, sino también por la falta de preparación de la autoridad.

“La escasa presencia policial y la respuesta tardía permitió que los disturbios se extendieran y se intensificaran. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también afecta la reputación de la ciudad”, insistió la cámara empresarial.

La Canaco también hizo énfasis en los elementos de seguridad lesionados, así como en reporteros, fotógrafos, camarógrafos y otras personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos.