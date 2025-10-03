Detienen en Morelos a Liliana, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Tras la muerte de su padre "El Ojos", Liliana "N" habría quedado a cargo de la distribución de drogas del cártel. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac. La aprehensión ocurrió este viernes 3 de octubre en Cuautla, Morelos, en coordinación con la Fiscalía de ese estado.

En un comunicado, el organismo precisó que la orden de captura fue emitida por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa. Tras el operativo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) trasladaron a la detenida al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de un juez.

Liliana “N” tenía una recompensa vigente de 500 mil pesos, al ser considerada una de las principales integrantes del grupo criminal con presencia en Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, además de municipios conurbados del Estado de México.

La detención ocurre a menos de un mes de que fueran capturadas en Hidalgo su madre, María “N”, y su hermana, Samantha “N”, también investigadas por asociación delictuosa. Según indagatorias, tras la muerte de “El Ojos” en 2017, María “N” habría asumido el liderazgo de la organización, mientras que Samantha “N” estaría vinculada a las finanzas y Liliana “N” a la distribución de droga.

La captura refuerza la narrativa oficial de un debilitamiento del Cártel de Tláhuac, aunque la organización mantiene presencia en distintos delitos de alto impacto como narcomenudeo, extorsión y homicidio. Hasta ahora, la FGJCDMX no ha precisado qué repercusiones inmediatas tendrá la desarticulación de parte de esta estructura criminal en la dinámica de violencia en la capital.