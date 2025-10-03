2 de octubre

Hay tres policías en condición delicada tras marcha del 2 de octubre en la CDMX

Hasta el momento, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez no ha informado sobre ciudadanos ni periodistas heridos en la protesta.  
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 3 de octubre de 2025 · 13:36

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, de los 94 policías trasladados a distintos hospitales tras los enfrentamientos ocurridos durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo capitalino, 78 ya fueron dados de alta, mientras que 16 permanecen en observación, tres de ellos en condición delicada. 

El comunicado complementa la información difundida ayer, cuando la dependencia confirmó el total de uniformados lesionados durante el operativo desplegado en la movilización que conmemoró el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco. 

Hasta el momento, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez no ha informado sobre ciudadanos ni periodistas heridos en la protesta.  

En la manifestación, Proceso reportó la agresión contra manifestantes —entre ellos una estudiante de la UNAM— y periodistas que resultaron lesionados por policías en el marco de la movilización. 

 

 

 

Sin embargo, al cierre de esta edición ni la SSC ni la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han pronunciado sobre las agresiones policiales.  

 

 

Más de
2 de octubre Marcha 2 de octubre Policía de la SSC Tlatelolco

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias