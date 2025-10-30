Moon Pilates, spa clausurado por INVEA, ahora opera en el Parque Lincoln

Aristóteles 165, donde operaba Moon Piltes antes de que el INVEA les colocara sellos de suspensión. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras la clausura del estudio Moon Pilates, ubicado en Aristóteles 165, en Polanco, por presuntas actividades ilícitas, autoridades capitalinas identificaron que la administración del lugar trasladó sus operaciones al Parque Lincoln, dentro de la misma colonia.

Testimonios de residentes y vecinos del sector señalaron que dicho centro comenzó a operar en el nuevo espacio, lo que despertó sospechas entre los habitantes de la zona. Se teme que el lugar esté realizando las mismas prácticas que motivaron la suspensión del estudio.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, el negocio debe corregir las irregularidades para levantar la suspensión. Mientras tanto, la operación del establecimiento permanece detenida.

“No estoy de acuerdo con que estas personas sigan dando clases y operando en el parque. Si los suspendieron fue por algo y creo que deben aclarar primero la situación antes de ofrecer sus servicios en otro lugar”, comentó una vecina del área, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

El estudio de pilates Moon, conocido por ser frecuentado por personalidades y figuras públicas, fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) el 24 de octubre de 2025.

La acción se tomó tras los reportes de los vecinos, quienes observaron la entrada y salida constante de personas con identidades desconocidas, y escoltas armados, lo que desató sospechas de actividades irregulares.

Las autoridades colocaron los sellos de suspensión en el lugar, pero hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre las investigaciones en curso.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido declaraciones sobre si el nuevo espacio en el Parque Lincoln está bajo vigilancia o si se ha abierto una nueva investigación relacionada con las actividades que se realizan en este nuevo sitio.

Este incidente se enmarca en una creciente preocupación por la seguridad en Polanco, especialmente tras casos de alto perfil como el asesinato del estilista influencer "Micky Hair", también ocurrido en la zona.