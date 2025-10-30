Niñas y adolescentes rescatadas podrían regresar a la Casa de las Mercedes, plantea Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las 80 niñas y adolescentes rescatadas de la Casa de las Mercedes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, podrían regresar a dicho centro de asistencia, que actualmente se encuentra bajo investigación judicial y fuera del control de sus responsables, por denuncias de violación agravada, traslado irregular de menores y explotación doméstica.

En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que durante el próximo fin de semana se evaluará “en dónde pueden estar las menores de edad, en las mejores situaciones”.

La dirigente capitalina explicó que varias alternativas están siendo consideradas por las autoridades, incluyendo la posibilidad de que las propias instalaciones de la Casa de las Mercedes sean utilizadas para el resguardo: “Siempre y cuando se valore muy bien, aquí las instituciones y el Comité de Vigilancia tomarán la decisión en dónde pueden quedar las menores en las mejores condiciones”.

También aseguró que se dará seguimiento a cada medida, garantizando la seguridad, protección y atención integral de las niñas. “No es lo mismo tener a dos, tres o cuatro que a 80. Implica una logística muy importante… este fin de semana ya tendríamos condiciones de ubicarlas en un lugar y se va a estar midiendo, monitoreando y se va a seguir defendiendo a las niñas y a las menores en la Ciudad de México”, señaló.

Según precisó que todas las acciones emprendidas buscan salvaguardar la integridad física y emocional de las menores. Además, enfatizó que se continuará supervisando el cumplimiento de funciones por parte de las instituciones involucradas, asegurando que “aquí no nos va a detener nada” en la protección de las niñas.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activo un comité de vigilancia y personal especializado, que incluye psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y cuidadoras, para garantizar la atención y protección de las menores mientras se decide su destino definitivo.

El operativo

El 29 de octubre pasado, autoridades del Gobierno local y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescataron a 80 niñas y adolescentes del centro de asistencia privada Casa de las Mercedes, tras denuncias de violación agravada, traslado irregular de menores y explotación doméstica presuntamente cometidos por personal y personas vinculadas a la institución.

El operativo, ejecutado en las dos casa del centro de asistencia, permitió el rescate de 47 menores en la sede Schultz y 33 en la sede Berriozábal, en la colonia San Rafael.

Durante la investigación de la FGJCDMX, iniciada en marzo de 2025, se documentó que una menor fue trasladada irregularmente por la directora del centro, Ángela ‘N’, al domicilio de su madre, Claudia ‘N’, donde presuntamente fue agredida sexualmente por Aquiles “N”, quien fue detenido por la Fiscalía capitalina. La intervención judicial incluyó medidas de protección para las menores y la custodia de los inmuebles vinculados a la institución.