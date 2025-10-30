PAN cuestiona resultados de seguridad a Pablo Vázquez en su comparecencia en el Congreso de la CDMX

Comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ante el Congreso de la Ciudad de México . Foto: X: @PabloVazC

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ante el Congreso de la Ciudad de México, diputados del Grupo Parlamentario del PAN cuestionaron los resultados en materia de seguridad, el funcionamiento del C5 y las condiciones laborales de la policía capitalina.

Desde tribuna, la diputada panista Olivia Garza destacó que, aunque los delitos de alto impacto registraron una reducción en el primer semestre de 2025, la percepción de inseguridad sigue siendo elevada.

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 61.9% de la población considera inseguro vivir en la ciudad.

Garza señaló que las alcaldías gobernadas por la oposición presentan mejor percepción de seguridad, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de estrategias locales efectivas que podrían replicarse a nivel general.

En su intervención, la legisladora propuso tres ejes para fortalecer la seguridad: reforzar la proximidad policial y la prevención del delito en todas las alcaldías; modernizar la infraestructura tecnológica y de investigación para garantizar la efectividad de cámaras, sistemas de datos y coordinación; y fomentar la participación ciudadana como parte del modelo de seguridad.

Por su parte, el diputado del blanquiazul, Mario Sánchez Flores, señaló que la ciudad destina más de 51 mil 500 millones de pesos al aparato de seguridad, pero consideró que los resultados no justifican el gasto.

Según Sánchez, el modelo Blindar, implementado en alcaldías gobernadas por el PAN (Miguel Hidalgo y Benito Juárez), ha demostrado eficacia gracias a cuadrantes definidos, rutas dinámicas y tiempos de arribo medibles.

Sánchez también exigió mejoras en las condiciones laborales de la policía, incluyendo salarios dignos, bonos por riesgo, seguros, pensiones y acceso a atención médica real.

Cuestionó el desempeño del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), afirmando que muchas cámaras no funcionan correctamente y que el sistema falla en momentos críticos, lo que limita la capacidad de respuesta ante delitos.

Además, pidió transparencia sobre los tiempos de respuesta del 911, el estado real de las cámaras de videovigilancia y las estrategias aplicadas para prevenir asaltos en transporte público y cajeros automáticos. Subrayó que los compromisos en materia de seguridad deben medirse por colonia y con resultados verificables.

Los legisladores del PAN insistieron en que la seguridad no puede evaluarse solo con cifras institucionales o conferencias, sino con indicadores concretos que reflejen la vida diaria de los ciudadanos.