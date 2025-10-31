Carrera “México imparable” en la CDMX: ¿Cuándo es y cuánto cuesta?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó la convocatoria a la carrera de 21,10 y 5 kilómetros en la Ciudad de México, el próximo 7 de diciembre, llamada “México imparable, raíces de fuego”.

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto “México Imparable”, informó que esperan la participación de 10 mil corredores.

La ruta, que podría tener cambios, será: Zócalo de la Ciudad de México, avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Plaza de las Tres culturas, Ribera de San Cosme, Calzada México -Tacuba, “Plaza del árbol de la noche Victoriosa” y Glorieta de las mujeres que luchan.

La página para inscribirse es mexicoimparable.com, donde se pueden elegir las carreras de 5, 10 o 21 kilómetros.

Precios:

5km / 700 pesos

10km / 700 pesos

21km / 850 pesos

La atleta y ultra maratonista rarámuri, María Lorena Ramírez Nahueachi, acudió a la conferencia presidencial a invitar a este medio maratón en la capital del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que como parte del programa de apoyo a las y los jóvenes en México, el próximo año, “Estrella” y Lorena participarán en los Centros de Alto Rendimiento Comunitario México Imparable, que van a estar en distintos lugares de la República y que fueron anunciados hace algunas semanas.