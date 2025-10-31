Despliegan operativo para vigilar a motociclistas en las “Rodadas del Terror”

Un motociclista durante una "Rodada del Terror". Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que implementará un operativo especial de seguridad y vialidad durante las concentraciones conocidas como “Rodadas del Terror”, que se realizarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en distintos puntos de la capital mexicana.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el dispositivo contará con 350 oficiales y nueve remolques de motocicletas —conocidos como “bestias”— para “salvaguardar la integridad física de los asistentes, participantes y la ciudadanía en general”.

El despliegue forma parte de una estrategia preventiva para evitar alteraciones al orden público, faltas administrativas, conflictos vehiculares y la comisión de ilícitos. Según la SSC, el personal de tránsito brindará acompañamiento a los motociclistas durante las rodadas y vigilará el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Las autoridades capitalinas prevén concentraciones en puntos como el Ángel de la Independencia, los alrededores del Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Azteca, el Monumento a la Cabeza de Juárez y “una tienda departamental” sobre Circuito Interior, donde se esperan los mayores impactos a la circulación.

En años anteriores, las rodadas del terror han generado cierre de vialidades, accidentes y reclamos vecinales que denuncian la ausencia de regulación de este tipo de concentraciones, como lineamientos claros sobre seguridad, movilidad o convivencia vial.

Este año, la dependencia recomendó a los automovilistas tomar precauciones, atender las indicaciones del personal de tránsito y ceder el paso a peatones.