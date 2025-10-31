Policías enfrentan a balazos a sujetos que asaltaron a automovilista en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El robo a un automovilista en la colonia Nueva Atzacoalco de la alcaldía Gustavo A. Madero derivó en un enfrentamiento armado entre presuntos asaltantes y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el cual terminó con tres detenidos, uno de ellos herido de bala.

El policía que repelió la agresión fue presentado ante las autoridades para rendir declaración, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa interna para revisar la actuación de los elementos.

Sobre lo ocurrido, la SSC relató en un comunicado que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los uniformados sobre un asalto en la esquina de la Calle 313 y la avenida Periférico.

Al llegar al punto, los oficiales encontraron a un hombre de 41 años que denunció haber sido interceptado, junto con su acompañante, por tres sujetos que les apuntaron con un arma para despojarlo de una cartera y dos teléfonos celulares.

Con las características de los presuntos asaltantes, los policías iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y minutos después los ubicaron. Al marcarles el alto, uno de los señalados disparó en su contra, pero los uniformados salieron ilesos luego de que respondieron al ataque, hiriendo a uno de los agresores con un proyectil en la pierna derecha.

Los tres hombres, de 22, 17 y 29 años, fueron detenidos. En la revisión preventiva se les aseguró un arma de fuego corta con cachas de madera, una cartera con identificaciones y dos teléfonos celulares.

El detenido lesionado fue trasladado a un hospital para su atención médica, mientras que los otros dos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.