Detienen a “El Chino”, presunto homicida de José Jacinto Ponce, jefe del Sector Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades del Estado de México detuvieron a Misael “N”, alias “El Chino” o “El Negro”, por su presunta participación en el homicidio de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina; el sujeto que le disparó al mando y a su esposa sigue prófugo.

La captura ocurrió este sábado, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en su cuenta de X.

La institución dijo que el detenido es quien, el día de los hechos habría conducido la motocicleta que alcanzó e interceptó a la de las víctimas, mientras su cómplice copiloto le disparaba para, luego, robarles su vehículo.

La autoridad dijo que continúa la investigación para detener al homicida.

Horas después de la detención, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, agradeció a las autoridades mexiquenses por la detención del sujeto. En su cuenta de X, dijo que las investigaciones continúan “para detener a todos los involucrados y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”.

Ponce Alfaro fue asesinado el pasado 30 de septiembre por dos sujetos que le dispararon a él y a su esposa, Ana Karen M. también integrante de la SSC, para robarles su motocicleta en calles del municipio mexiquense de Chalco. El mando policiaco estaba en su día de descanso y, aparentemente, puso resistencia al robo.