Fuga de gas provoca explosión en vivienda de Iztacalco

Paramédicos rescataron a un hombre que quedó atrapado entre los escombros y lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para su atención.
domingo, 5 de octubre de 2025 · 22:43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una presunta fuga de gas en un cilindro de 20 kilogramos provocó una explosión en una casa en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, y dejó a una persona herida y con quemaduras, así como daños materiales, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del gobierno capitalino.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 16:30 horas de este domingo, cuando la dependencia encabezada por Myriam Urzúa recibió el reporte de una explosión en el segundo nivel de un inmueble ubicado entre las calles Guaycura y Lenguas Indígenas, en la mencionada colonia.

En una tarjeta informativa, la dependencia informó que equipos de atención de emergencias de la CDMX se trasladaron al lugar y observaron que la causa del incidente se debió presuntamente a una fuga en un cilindro con capacidad para 20 kilogramos de gas LP.

La explosión ocasionó el colapso de una losa de cuatro por cinco metros y la debilitación de elementos estructurales.

Además, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) rescataron a un hombre que quedó atrapado entre los escombros y lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para su atención. Su diagnóstico era: policontundido y con quemaduras de segundo grado.

La SGIRPC agregó que personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la alcaldía (UGIRPC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) realizan trabajos de mitigación de riesgos al retirar cuatro castillos de dos metros de longitud y 25 centímetros de diámetro, que se observan de “construcción precaria”.

Aunado a las afectaciones al inmueble, la explosión ocasionó daños en dos automóviles particulares que estaban estacionados en la calle.

 

 

