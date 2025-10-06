Brugada alista reforma para desaparecer el órgano autónomo de transparencia local

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México se prepara para discutir una iniciativa que modificaría de fondo el modelo de transparencia en la capital: el actual Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX) dejaría de ser un órgano autónomo para convertirse en el Instituto de Transparencia para el Pueblo, adscrito a la Secretaría de la Contraloría General.

La propuesta, que según legisladores podría llegar al Congreso en un plazo de dos a tres semanas, será impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y plantea que el nuevo instituto mantenga facultades en materia de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas, pero dentro de la estructura del Ejecutivo local.

El diputado morenista Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, adelantó en una transmisión de “La Chilanguera” que la reforma requerirá cambios constitucionales. Explicó que el rediseño contempla un solo titular al frente del organismo y que éste operaría con “autonomía de gestión, presupuestal y operativa”, aunque ya no gozaría de independencia institucional.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa responde a un ajuste derivado de disposiciones federales que establecen que los órganos de transparencia de los poderes autónomos —como el Judicial, el Legislativo o los partidos políticos— deben depender directamente de sus propias estructuras. En ese esquema, el nuevo instituto atendería únicamente los asuntos relacionados con el Ejecutivo y las alcaldías.

Romo aseguró que ya existe consenso político en torno a la propuesta y que el Congreso podría recibirla “en un máximo de tres semanas”. En el mismo contexto, adelantó que este martes el pleno votará el nombramiento de Nashieli Ramírez como nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General, luego de que su designación fuera aprobada por unanimidad en comisiones.

El legislador destacó que la Contraloría asumirá nuevas atribuciones relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción: “Será la encargada de velar por el uso correcto de los recursos públicos y la asignación de las políticas públicas”, dijo, al señalar que con la próxima reforma “la Secretaría llevará también el encargo de lo que hoy es el Info CDMX”.

De concretarse, la transformación modificaría el sistema de contrapesos en materia de transparencia en la capital, pues el órgano encargado de garantizar el acceso a la información quedaría bajo la dependencia directa del mismo gobierno al que debe supervisar.