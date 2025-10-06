Brugada destaca en spot de su primer informe la entrega de apoyos sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rumbo a su primer informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió en su cuenta de X el primer spot, donde destacó la entrega de apoyos sociales, como la “fuerza de la Transformación”.

A una semana de que la dirigente local morenista rinda su primer informe al frente de la capital mexicana, publicó un video en el que aparece con una de sus mascotas dando el siguiente mensaje: “La justicia social es el corazón de la Cuarta Transformación, con una red de protección social que apoya dos millones de personas”.

Entonces enlistó los apoyos sociales cuyas entregas ha encabezado durante los dos meses que lleva en la jefatura de Gobierno: “Desde la Cuna, a las primeras infancias; Mi Beca para Empezar, Jóvenes Universitarios, Mercomuna, Ingreso Ciudadano Universal (de 57 a 59 años) y la pensión a hombres de 60 a 64 años”.

Brugada rendirá su primer informe de Gobierno el 12 de octubre, en medio de un año caracterizado por fuertes desafíos. En este periodo, su administración –de corte morenista– ha enfrentado las devastadoras lluvias que ella misma ha calificado como históricas, la explosión de una pipa en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa —que ha sido reportada con un saldo de hasta 31 personas fallecidas según autoridades locales—, así como el brutal asesinato de dos de sus colaboradores más cercanos: Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor, respectivamente, quienes fueron acribillados en la vía pública el 20 de mayo de 2025.