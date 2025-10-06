Cumplimentan orden de aprehensión contra una mujer por el asesinato de colaboradores de Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Norma “N”, señalada como una de las presuntas responsables del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ocurrido en mayo pasado sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes judiciales y fuentes ministeriales citadas por El Universal, la mujer ya se encontraba interna en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 20 de agosto, bajo proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. La nueva imputación se desprende de las investigaciones que la vinculan con el grupo que presuntamente vigiló durante varios días a las víctimas antes del ataque.

Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas por su presunta relación con el crimen, entre ellas Norma “N”, quien fue capturada junto con otro sujeto en el Estado de México. Las indagatorias apuntan a que los implicados mantenían actividades relacionadas con narcomenudeo y tráfico de armas, lo que refuerza la hipótesis de que el atentado podría estar ligado a estructuras del crimen organizado con presencia en la capital.

En las próximas horas, un juez de control determinará si Norma “N” será vinculada a proceso por el doble homicidio, un caso que ha generado tensión política dentro del gobierno capitalino por involucrar a miembros del equipo más cercano de la jefa de Gobierno.