Expropian predio en la alcaldía Venustiano Carranza a favor del INVI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto de expropiación de un inmueble ubicado en calle Horticultura número 23, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, con una superficie de 150 metros cuadrados, que será destinado al Instituto de Vivienda (INVI) para la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular.

De acuerdo con el decreto, que entrará en vigor este martes, la administración capitalina argumentó que la medida forma parte de las acciones para el “mejoramiento de los centros de población”, una justificación que el actual gobierno ha utilizado en distintas expropiaciones vinculadas a la política de vivienda impulsada desde la jefatura de Gobierno.

El documento establece que la persona propietaria afectada podrá acceder a la indemnización constitucional correspondiente, siempre y cuando acredite su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. El monto será determinado conforme al avalúo que emita la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas.

La medida se suma a las expropiaciones que el Gobierno capitalino ha promovido a favor del INVI durante el último año, en el marco de su estrategia para ampliar la oferta de vivienda accesible en zonas céntricas de la ciudad. Sin embargo, el decreto no detalla plazos ni mecanismos específicos para el desarrollo del nuevo proyecto habitacional.

