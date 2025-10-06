Pipa de agua atropella y mata a dos motociclistas en la carretera México-Cuernavaca. Foto: X: @PandaDelAmor19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos personas murieron este lunes luego de ser arrolladas por una pipa de agua potable en la colonia Chimalcocoyoc, en la alcaldía Tlalpan. El conductor del vehículo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó la dependencia en una tarjeta informativa.

El percance ocurrió sobre la carretera federal México–Cuernavaca, a la altura de la calle Clavel Norte. De acuerdo con el reporte policial, una mujer y un hombre, quienes viajaban en motocicleta, fueron hallados sin vida tras ser impactados por la unidad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas en el lugar.

En tanto, el conductor de la pipa fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. La SSC no precisó a qué empresa o instancia pertenece la unidad involucrada.

Hasta el cierre de esta publicación, la SSC no ha informado si la pipa contaba con permisos oficiales ni si el conductor formaba parte de una empresa subcontratada por el gobierno capitalino o la alcaldía Tlalpan.