Explosión por acumulación de gas en la Álvaro Obregón deja tres heridos, entre ellos una menor

Bomberos atienden a una de las víctimas de la explosión por acumulación de gas en El Pirul, Álvaro Obregón, CDMX. Foto: X: @JefeVulcanoCova

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La mañana de este martes 7 de octubre se registró una explosión por acumulación de gas en un domicilio ubicado en la calle Marco Polo, sección “K”, de la colonia El Piru, en la alcaldía Álvaro Obregón. El incidente dejó a tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Según el reporte de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, a las 07:22 horas se recibió el aviso del estallido y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y paramédicos acudieron al sitio, donde se identificó un tanque de gas de 10 kilos como posible origen de la explosión.

De acuerdo con la información compartida por la demarcación, encabezada por Javier López Casarín, las personas lesionadas son una mujer de 44 años con quemaduras en el 54% del cuerpo, una menor de 14 años con quemaduras de segundo grado en el 54% del cuerpo y lesiones en vías respiratorias, así como un hombre de 55 años.

Los tres fueron trasladados en ambulancia al Instituto Nacional de Rehabilitación tras ser estabilizados por los equipos de emergencia.

La alcaldía Álvaro Obregón informó que mantiene seguimiento al estado de salud de las víctimas y brinda asesoría jurídica y psicológica a sus familiares, además de colaborar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para determinar las causas del siniestro.

En tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó en su cuenta oficial de X que, tras la explosión, eliminaron riesgos potenciales en el inmueble afectado.

El hecho vuelve a colocar en la discusión pública la necesidad de reforzar los programas de prevención de accidentes por gas doméstico en zonas habitacionales de la Ciudad de México.