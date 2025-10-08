Grupo de encapuchados toma la Prepa 8 por presunta agresión policiaca en marcha pro Palestina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un grupo de jóvenes encapuchados cerraron los accesos y suspendieron las clases en protesta por una presunta agresión policiaca ocurrida durante la marcha en apoyo al pueblo palestino, el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con reportes periodísticos, los manifestantes, que se identificaron como participantes de la movilización mencionada, señalaron que la toma del plantel busca denunciar la violencia con la que actuaron elementos de seguridad capitalinos y exigir justicia para un estudiante que, afirmaron, resultó herido durante los enfrentamientos con la policía.

Desde primeras horas del día, los encapuchados bloquearon las entradas con cadenas y estructuras metálicas, impidiendo el ingreso de alumnos, trabajadores y profesores. Su presencia provocó la inconformidad de padres de familia, algunos de los cuales intentaron reabrir el plantel, lo que derivó en momentos de tensión y discusiones verbales, sin que se registraran agresiones físicas.

Hasta el momento, la Universidad no ha emitido posicionamiento alguno, pese a que el conflicto derivó en la suspensión temporal de actividades.

Lo anterior ocurre en un contexto de creciente violencia y tensión dentro de la UNAM.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abiertas 18 carpetas de investigación derivadas de denuncias interpuestas por la propia institución educativa debido a falsas amenazas de bomba en distintos planteles, registradas en un periodo menor a un mes.

A ello se suma el homicidio ocurrido el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, donde un estudiante asesinó a otro con un arma blanca, hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad y la capacidad de respuesta institucional ante la violencia dentro de la máxima casa de estudios.