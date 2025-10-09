Alertan por modalidad ‘te acorralan’ en robos colectivos del Centro Histórico (VIDEO)

El videos muestra cómo operan delincuentes de los robos colectivos al acecho de peatones distraídos.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El creador de contenido Kain Arrieta denunció en redes sociales haber sido víctima de un intento de robo en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, bajo una modalidad que describió como “te acorralan”, en la que varias personas rodean a un peatón para despojarlo de sus pertenencias.

El testimonio, compartido en video en su cuenta de TikTok, muestra el momento posterior al intento de robo. En el material, Arrieta relató que mientras caminaba por una calle del Centro Histórico fue interceptado por cuatro personas que comenzaron a arrinconarlo y presionarlo físicamente para inmovilizarlo.

“De pronto se me juntaron cuatro personas, me empezaron a arrinconar y apachurrar, y me di cuenta que uno de ellos intentó abrirme la mochila”, explicó el creador de contenido. Según su versión, logró escapar al empujar a uno de los agresores y correr hacia una zona con mayor afluencia de personas.

El modus operandi: “acorralar” para distraer y robar

De acuerdo con el relato difundido, los agresores actuaron de forma coordinada. Mientras uno de ellos bloqueaba el paso de frente, otros dos se posicionaron a los costados y una persona más por detrás. Arrieta señaló que esta acción tuvo el propósito de generar confusión y reducir su movilidad.

En su testimonio, explicó que el contacto físico fue intencional para distraerlo mientras intentaban abrir su mochila y sustraer objetos personales. “Me apachurraron, me hicieron como una rueda; no podía moverme”, detalló en su publicación.

El incidente habría ocurrido en una calle con alto flujo peatonal, lo que permitió que los agresores se dispersaran rápidamente entre la multitud tras el intento fallido.

Reacción en redes sociales

El video publicado por Arrieta generó miles de reproducciones y comentarios de otros usuarios que afirmaron haber experimentado situaciones similares en el Centro Histórico. Algunos relataron haber sido “acorralados” por grupos de entre tres y cinco personas, principalmente en zonas comerciales o cerca de Eje Central.

Varios testimonios coincidieron en que los presuntos delincuentes aprovechan los momentos de mayor concentración de personas para acercarse a las víctimas, empujarlas o tocarlas bajo el pretexto de abrirse paso, y así facilitar el robo de carteras, teléfonos o mochilas.

@ferhanan ?? SEGUNDA PARTE | ALERTA CARTERISTAS ?? Después del primer video, muchas personas me escribieron contando que también han sido víctimas en la zona Centro de la CDMX. Algunos Locatarios estarán coludidos o sólo obligados apoyar estos crímenes? Esto no fue un caso aislado, pasa todos los días ?? ?? ¡Cuiden sus pertenencias! Comparte para que nadie más caiga. ?? ??Cuauhtémoc – Manuel de la Peña y Peña, CDMX #denunciaciudadana #carterista #CDMX #asalto #peligro @FiscaliaCDMX @Ciudad de México @Claudia Sheinbaum Pardo @Alcaldía Cuauhtémoc @Clara Brugada @Azteca Noticias @C4jimenez ? sonido original - Ferhanan Farrer

El término “te acorralan” comenzó a ser utilizado por internautas para describir esta modalidad, en la que los agresores generan presión corporal o física para desorientar a la víctima y cometer el delito sin que otros peatones noten la acción.

Zonas señaladas por usuarios

Los comentarios en redes sociales identifican calles como Madero, Eje Central, Correo Mayor y Pino Suárez como puntos donde se han reportado situaciones similares. Estas vialidades concentran el mayor tránsito de peatones, turistas y comerciantes del Centro Histórico.

Usuarios también mencionaron que los agresores suelen operar cerca de accesos al Metro, cruces peatonales o zonas donde el espacio es reducido, lo que facilita que varias personas se acerquen sin levantar sospechas.

Medidas de precaución recomendadas

Aunque no existe un comunicado oficial sobre esta modalidad, especialistas en seguridad urbana han recomendado a los peatones mantener las siguientes medidas al transitar por zonas concurridas:

Evitar el uso de audífonos mientras se camina.

No revisar el teléfono móvil mientras se avanza.

Portar mochilas o bolsos al frente del cuerpo.

Estar atentos a personas que se acerquen demasiado o intenten bloquear el paso.

Reportar cualquier situación sospechosa a elementos policiales cercanos o al número de emergencias 911.

El Centro Histórico es una de las zonas más transitadas de la capital, con una afluencia diaria superior a las 500 mil personas, según estimaciones del Fideicomiso del Centro Histórico. Esto lo convierte en un punto donde los delitos de oportunidad, como el robo a transeúnte, pueden ocurrir con frecuencia.