Designan a Mónica Alegre al frente de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México designó este jueves a Mónica Vietnica Alegre González, bióloga de profesión, como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para el periodo 2025-2029, tras más de un año en que el organismo permaneció acéfalo.

El nombramiento, propuesto por la jefa de Gobierno Clara Brugada, fue aprobado por el pleno legislativo a partir de la terna enviada por el Ejecutivo local y dictaminada por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, que preside la diputada del PVEM, Elvia Estrada Barba.

Durante la sesión, legisladores de distintos partidos coincidieron en la necesidad de reencauzar la política ambiental capitalina, aunque con matices respecto a la autonomía y el alcance de la PAOT.

Esta mañana, el Pleno del @Congreso_CdMex aprobó el Dictamen por el que se designa como Titular de la @PAOTmx a la Biol. Mónica Vietnica Alegre González.

¡Enhorabuena Bióloga!

?????????? pic.twitter.com/BPElgrWDHq — PAOT (@PAOTmx) October 9, 2025

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, consideró que el año en el que la Procuraduría permaneció sin titular es un reflejo del abandono institucional en materia ambiental y de la falta de planeación frente al cambio climático. Aseguró que la nueva funcionaria enfrenta el reto de hacer visible la presencia de la PAOT “para demostrar que existe una verdadera política ambiental” en la Ciudad de México.

En el mismo sentido, el legislador Pablo Trejo, del PRD, respaldó el nombramiento, pero advirtió la necesidad de dotar de auténtica autonomía a la institución, mientras que el panista, Andrés Sánchez, planteó que la dependencia debe contar con transparencia, resoluciones vinculantes y capacidad efectiva de respuesta a la ciudadanía.

Por su parte, representantes de Morena y sus aliados destacaron el perfil técnico de la nueva procuradora y calificaron el proceso como “ordenado y democrático”, encausado a fortalecer la política ambiental y territorial impulsada por el gobierno capitalino.

La petista, Miriam Saldaña, pidió fortalecer políticamente a la PAOT y dotarla de los recursos necesarios para cumplir con su función de garantizar la justicia ambiental y la defensa del territorio.

Mónica Vietnica Alegre González asumirá el cargo en un contexto de rezagos acumulados en materia de ruido urbano, maltrato animal, uso irregular del suelo y deterioro de espacios verdes, temas que diversos sectores legislativos han señalado como pendientes urgentes.